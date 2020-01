SOS Villages : un couple donne une seconde vie à un restaurant-bar dans l'Aube

Au cœur du village de Ville-sous-la-Ferté, un restaurant-bar a trouvé un repreneur. Christophe Consigny et son épouse sont les nouveaux propriétaires de l'établissement. La vente a été conclue en quelques semaines et les travaux ont d'ores et déjà commencé. Après vingt ans sur l'Ile de Ré, la famille Consigny avait envie de revenir sur ses terres. Le "Retour aux sources" accueillera bientôt avec plaisir ses nouveaux clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.