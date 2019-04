SOS Villages : un couple lyonnais ouvre un restaurant gastronomique dans l'Allier

Cela fait longtemps que la mairie d'Ainay-le-Château, dans l'Allier, voulait un restaurant gastronomique dans sa commune. Grâce à l'opération SOS villages, Quentin Dorangeville et Marine Michel ont trouvé une opportunité d'ouvrir leur restaurant dans ce village de l'Allier, au grand bonheur des habitants. Le couple lyonnais est en visite dans leur futur restaurant depuis janvier 2019. Ils trépignent d'impatience en attendant la fin des travaux et l'inauguration est prévue en novembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.