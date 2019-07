SOS Villages : un couple se reconvertit dans la reprise d'un bar-tabac-restaurant en Bretagne

Grâce au site de l'opération SOS Villages, Christine et Laurent ont pu changer de vie. Ils ont été élus par le conseil municipal de Poilley pour reprendre le bar-restaurant du village, le seul commerce du bourg. Originaires de la Franche-Comté, ils ont traversé tout le pays pour venir s'installer au pays des fougères. Une arrivée très appréciée par les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.