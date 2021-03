SOS Villages : un crêpier du Haut-Rhin propose de former son futur repreneur

En matière de crêpe, tout est possible ou presque. C'est une question de passion et d'imagination. De bons produits et un savoir-faire, ce sont les seuls ingrédients obligatoires pour réussir ces douceurs irrésistibles. Pascal Maillot et sa famille exploitent cette crêperie depuis onze ans, une activité plutôt inattendue au pays de la choucroute. Aujourd'hui, Pascal souhaite accompagner sa femme dans une nouvelle activité professionnelle. Il a donc décidé de céder sa crêperie. Le restaurant a été refait à neuf. Il est à reprendre clé en main. Auparavant ouvrier dans le bâtiment, il a appris à faire des crêpes sur le tas. Il se propose de former le futur repreneur et de lui transmettre les ficelles du métier. La crêperie peut démarrer immédiatement avec un système de commande à emporter par exemple. Les gourmands seront au rendez-vous, car une fois commencé, il est difficile de raccrocher le tablier. Seules obligations pour le futur repreneur, pratiquer son métier avec plaisir et avoir un enthousiasme communicatif.