SOS Villages : un exemple de réussite avec la reprise d'un tabac presse de Glageon

A Glageon, dans le Nord, un tabac presse a repris son activité grâce à SOS Villages. Et c'est Romain Hagus, un homme âgé de 30 ans qui en est le repreneur depuis juillet 2017. Apprécié par les habitants pour ses sourires, le buraliste a multiplié ses activités. Son service colis a également décollé. Avec un bilan positif, Romain Hagus est ravi de son exploit.