SOS Villages : un graphiste a changé de vie en reprenant une boulangerie

Un graphiste qui a eu envie de changer de vie a décidé de reprendre une boulangerie dans le Calvados. Suite à un échec professionnel, Francis Fournier se lance dans sa passion après un an de formation. Il a été aidé par son épouse qui a toujours été dans le métier. À plus de 50 ans, ils se sont laissé tenter par ce défi. La reprise de cette boulangerie ravit les habitants et permet aux autres commerces de respirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.