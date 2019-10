SOS Villages : un hôtel bar-restaurant de Chaudes-Aigues cherche un repreneur

L'Hôtel de la Mairie, situé au cœur du village de Chaudes-Aigues, dans le Cantal, est en vente depuis six mois sur le site de SOS Villages. Un établissement où l'on peut dormir, manger ou boire un verre entre amis, et aussi le seul à vingt kilomètres à la ronde. Malgré l'affaire qui tourne bien, ses propriétaires peinent à trouver un repreneur. Avant de partir à la retraite, Martine et Jean-Michel André ont de nombreux conseils à donner à leur successeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.