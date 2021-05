SOS Villages : un hôtel-restaurant des Vosges va bientôt rouvrir

Comme de nombreux restaurateurs en ce moment, Vincent Œuvray est en train d'agrandir sa terrasse. Mais il a une double motivation. Avec sa compagne Myriam Saltarski, il vient d'acheter "Le P'tit Bouchon", un hôtel-restaurant situé juste à l'entrée de Rambervillers (Vosges), grâce à SOS Villages. L'établissement aurait dû être vendu au mois de mars 2020, mais la signature a été annulée en raison du Covid. Ce qui a motivé Myriam, ancienne commerçante originaire de Franche-Comté, c'est bien sûr le potentiel de l'établissement, avec sa cuisine toute équipée, son grand restaurant et les cinq chambres d'hôtel à l'étage. Dominique et Michel Zorzi, les anciens propriétaires, ont eux aussi repris avec succès cet hôtel-restaurant en 2013, lors d'un changement de vie. Vincent, lui, a déjà compris qu'il fallait s'investir pour réussir. Il a jusqu'au 19 mai pour se préparer. D'ici là, il aura aussi appris à tirer une bière. Dominique et Michel ont promis de tout faire pour que la reprise de leur "P'tit Bouchon" soit une réussite.