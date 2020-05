SOS Villages : un ingénieur change de vie et reprend une cabane de plage à Palavas-les-Flots

Il y a un mois et demi, Vincent Chaumartin a repris un magasin insolite à Palavas-les-Flots, où l'on peut acheter un maillot de bain et une boisson chaude à la fois. Après une déception professionnelle, cet ingénieur en chimie a changé de vie en répondant à une annonce sur SOS Villages. Dans le quartier, la boutique, vieille de 50 ans, est une institution à laquelle les habitants sont très attachés. Déjà adopté par le voisinage, Vincent attend désormais le retour des touristes avec impatience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.