Reprise d'une boucherie dans la Somme

Benjamin Oscislawski a l'humour, le bagou, l'amour du bon produit ainsi que le geste commerçant. Il est à la tête de la boucherie-charcuterie "OB" depuis un an. Avec son épouse Émiline, ils ont très vite conquis le coeur des habitants de Rue. Se lancer à leur compte est l'objectif. Originaires du Pas-de-Calais et tout juste trentenaires, l'ancienne aide-soignante et le chef boucher ont relevé le défi grâce à SOS Villages. Le couple a été charmé par la petite ville touristique de 3 000 habitants, le dynamisme de son commerce local et son architecture à couper le souffle. "SOS Villages, ça nous a permis de découvrir Rue", affirme Émiline. Le maître mot de la boucherie-charcuterie "OB" est la viande locale et le fait-maison. Au côté de Benjamin, Louis, 20 ans, a été embauché comme charcutier-traiteur. Dans le magasin, les gourmands se bousculent. "Ils apportent un petit peu de nouveauté et leur savoir-faire. C'est intéressant pour les clients", déclarent certains. A Rue, il y a trois boucheries. Une concurrence qui motive Benjamin et Émiline. Leur chiffre d'affaires est en constante augmentation.