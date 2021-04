SOS Villages : un jeune couple a repris un bar-restaurant dans le Doubs

À 39 ans, Steeve Grassler, cogérant de "Pizz'bar", est heureux de passer près de cinq heures par jour derrière les fourneaux. Avec sa compagne Audrey, vendeuse pendant 20 ans, ils ont décidé de se lancer dans la restauration rapide. "J'aime bien cuisiner. J'aime bien concocter de bons petits plats", confie Steeve. Le couple a repris ce bar de Longevelle-sur-Doubs il y a plus de deux mois malgré la pandémie. L'activité repose pour le moment sur la vente à emporter et les plats en livraison avec une trentaine de commandes par jour. "C'est très important les petits commerces et toute la convivialité des gens pour un petit village comme nous", affirme un client. Même Pierre-Aimé Girardot, maire du village, soutient le commerce en passant commande. Il affirme n'avoir reçu que de bons échos, même venant de l'extérieur de la commune. La mairie est propriétaire des murs. Elle a sélectionné le couple après avoir inscrit le bar sur SOS Villages, puis mis le commerce à disposition gratuitement et proposé la location d'un appartement situé au-dessus du bar. Steeve et Audrey n'ont à présent qu'un seul souhait : rouvrir le restaurant au public au plus vite.