SOS Villages : un parc de loisirs construit à la main à reprendre en Haute-Marne

Pour la fermeture du parc Charmeval, le directeur, Jacky Lamare, a invité ses amis pour un dernier tour de train de la saison, peut-être de sa carrière. En effet, il souhaite le céder à travers une annonce sur SOS Villages. Après 25 ans d'histoire, l'homme de 68 ans veut transmettre cet héritage régional. Quatre hectares en plein coeur de la forêt, le parc Charmeval porte bien son nom. Ici, il n'y avait qu'une colline où Jacky a tout construit de ses mains. "J'ai mis en musique un certain nombre de choses que je voulais réaliser", a-t-il déclaré. Sa fierté, un manège écologique qui fonctionne à la seule force des jambes. Les activités sont nombreuses et séduisent toute la famille. Tous les ans, 5 000 personnes s'y rendent dont la plupart viennent des villages alentours. Au fil des années, Charmeval est devenu essentiel. Tous espèrent que le successeur sera à la hauteur des compétences de Jacky. Le conseil de ce dernier, être bricoleur et garder son âme d'enfant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.