SOS Villages : un pharmacien de l'Aube cherche un successeur

A Dienville (Aube), Bernard Wallez voudrait prendre sa retraite après 35 ans de carrière en tant que pharmacien. Depuis un an, il a tenté de vendre sa pharmacie mais sans succès. Il a donc décidé de poster une annonce sur SOS Villages. Pour les 900 habitants, conserver leur seule pharmacie est très important. Bien plus qu'un repreneur, Bernard Wallez cherche un successeur qui prendra soin de ses clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.