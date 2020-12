SOS Villages : un restaurant de famille à reprendre en Mayenne

A Vaiges (Mayenne), l'hôtel restaurant de Samuel et Marie-Josée Oger existe depuis 138 ans. Après 40 ans de travail, le couple veut profiter d'une retraite bien méritée mais difficile de trouver un repreneur. "J'aimerais avoir mon petit mari qui fasse enfin des plats que pour moi" avoue Marie-Josée. La cuisine, c'est en effet le terrain de Samuel. Magret de canard, coquilles Saint-Jacques, à son tour, le chef veut transmettre les recettes familiales qu'il a apprises dès son plus jeune âge. Le couple a deux fils mais ni l'un ni l'autre n'a voulu reprendre le commerce. L'hôtel ne restera donc pas dans la famille Oger. Pour beaucoup de clients, le restaurant est aussi une histoire de famille. La plupart ont passé leur enfance ici et connaissent très bien la maison Oger. Vaiges, 1 200 habitants, compte encore une boulangerie, une boucherie et une superette, mais on y reste très attaché à l'auberge. Dans l'idéal, Samuel et Marie-Josée espèrent qu'un ou même deux couples reprennent les 32 chambres. Ils pourront, eux-aussi, écrire une belle page dans l'histoire de l'Hôtel du Commerce.