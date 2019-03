SOS Villages : un salon de coiffure à reprendre au Puy-en-Velay

Martine Issartel, une coiffeuse au Puy-en-Velay, souhaite prendre enfin sa retraite. Cependant, pas question de lâcher ses ciseaux sans avoir trouvé un repreneur pour son commerce de quinze mètres carré. Un endroit bien situé avec un rythme de travail idéal et une bonne proximité avec la clientèle. Un salon recommandé pour un(e) coiffeur(euse) qui souhaite débuter sa carrière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.