Un salon de coiffure en Dordogne

Niché au cœur du Périgord vert, Saint-Saud-Lacoussière veut relancer l'un de ses commerces les plus emblématiques, son salon de coiffure. Bernadette Brun, coiffeuse retraitée, a passé plus de 23 ans dans ce qu'elle appelle son "bébé". Mais il est temps pour elle de profiter d'une retraite bien méritée. Elle laisse alors derrière elle un salon de coiffure immédiatement opérationnel. "A partir du moment où chez nous en coiffure on a les diplômes nécessaires, on peut s'installer n'importe où, n'importe quand et n'importe comment", explique Bernadette. Le village de Saint-Saud-Lacoussière compte 900 habitants. Ce commerce à reprendre est donc une belle opportunité pour le coiffeur ou la coiffeuse. En effet, il ou elle pourra compter sur une clientèle fidèle. Plusieurs commerces animent déjà la vie du village. La municipalité mettra également tout en œuvre pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Pour assurer la succession du salon, Bernadette sera toujours de bon conseil. Elle est même prête à se rendre disponible.