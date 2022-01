SOS Villages : un salon de coiffure en Sologne

Le propriétaire d'un salon de coiffure en Sologne cherche à passer la main. C'est une belle affaire. Ses clients lui sont fidèles depuis plus de trente ans. Voilà 33 ans qu'Isabelle manie les ciseaux pour faire vivre son salon de coiffure. A Chaumont-sur-Tharonne, elle chouchoute ses clients, parfois depuis qu'ils sont enfants. Un sourire, une écoute, elle est attentive à chacun d'entre eux. De graves problèmes de santé obligent Isabelle à mettre son salon en vente. Elle espère convaincre un repreneur grâce à cette annonce sur SOS Villages. Cette commune de Sologne compte un millier d'habitants et tient à garder tous ses commerces. Supérette, bar-tabac, restaurant, boulangerie... chacun contribue à l'activité locale. Depuis plus de trente ans, Isabelle a toujours pu vivre de son métier. Les habitants sont prêts à jouer le jeu pour faciliter la reprise. Là-bas, la recette du succès est simple : disponibilité, professionnalisme et bonne humeur. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély