SOS Villages : une banquière parisienne lâche tout pour reprendre une mercerie bretonne

En juin 2019, Christine Ferraresi a changé de vie. Ancienne salariée dans le secteur bancaire, elle a tout plaqué pour reprendre un commerce dans la petite commune bretonne d'Audierne. En plus de la mercerie, sa boutique fait office de pressing et de blanchisserie, des services particulièrement appréciés par les habitants. Pour reprendre cette affaire, Christine Ferraresi a signé un bail commercial sous les conseils de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.