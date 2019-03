SOS Villages, une belle histoire de transmission

SOS Villages est à sa septième opération. Sur son site, plus de 3 400 annonces de commerces ou d'activités à reprendre sont disponibles. En 2012, Anita Bocquier, coiffeuse à l'époque, a repris une petite entreprise de corderie en Dordogne. Elle a décidé de devenir cordière après avoir vu un reportage sur son prédécesseur au Journal de 13 heures. Sept ans après, elle ne regrette pas : son carnet de commandes est plein et elle participe à de nombreuses foires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.