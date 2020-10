SOS Villages : une boucherie familiale cherche repreneur

Au marché de Montoire (Loir-et-Cher), la boucherie artisanale de Didier Declerck est une petite mine d'or. Deux matinées par semaine, elle approvisionne le village en produits de qualité. Dans cette entreprise familiale, tout est fait maison et les recettes ont 120 ans. A Mazangé, elle fait partie des emblèmes du village. Le départ à la retraite de Didier inquiète donc les habitués. Tous espèrent que le commerce sera repris. Le retraité s'engage à accompagner le futur repreneur pendant six mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.