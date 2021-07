SOS Villages : une boucherie familiale corrézienne ne veut pas disparaître

On ne peut pas la louper, la boucherie Pauzet est installée entre deux communes depuis 40 ans. Aujourd'hui, l'affaire familiale est à vendre. Les clients fidèles, comme Danielle, y sont attachés. "C'est la qualité et c'est l'amabilité, le renseignement et le conseil", décrit-elle. Ce sont des valeurs essentielles pour le patriarche, André Pauzet. À 82 ans et avec 60 ans de boutique derrière lui, André prend une retraite bien méritée. Son fils ne reprendra pas l'affaire pour des raisons de santé, mais refuse de laisser tomber ses clients. La boucherie est à vendre depuis septembre, mais aucun acheteur ne saisit l'opportunité. C'est donc la maire qui a soufflé l'idée de poster une annonce sur SOS Villages. À Sainte-Fortunade, comptant 1 800 habitants, c'est la dernière boucherie en activité. Pour en trouver une autre, il faut faire plus de dix kilomètres. Et pour les futurs repreneurs, certains ont quelques idées : la boucherie fournit aussi les cantines et les collectivités. Une chose est sûre, les prochains propriétaires ne manqueront pas de travail.