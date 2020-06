SOS Villages : une boulangerie à reprendre à Saint-Junien

Très appréciée par les habitants, elle fait aussi partie des boulangeries les plus réputées à Saint-Junien (Haute-Vienne). À sa tête, Michel Dexet, boulanger depuis ses seize ans, souhaite désormais prendre une retraite bien méritée en vendant le fonds de commerce et les murs. Son épouse et lui ont essayé de mettre en vente leur boulangerie depuis quatre ans, mais sans succès. Grâce à l'annonce qu'ils ont postée sur le site de SOS Villages, ils espèrent enfin y arriver.