SOS Villages : une brasserie cherche un repreneur dans le Cher

A Parassy, dans le Cher, les habitants tiennent à la brasserie du village comme à la prunelle de leurs yeux. Cet établissement y est d'ailleurs l'unique commerce. Il constitue un lien social aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Mais Évelyne, sa propriétaire, va partir à la retraite et cherche un repreneur. Elle espère que l'annonce déposée sur le site de SOS Villages séduira un couple.