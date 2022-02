SOS Villages : une charcuterie-traiteur en Normandie

La charcuterie a près de 100 ans. C'est le décor de la boutique qui a séduit Valérie Gouix lors de sa première visite, notamment le plafond en verre. "Moi, la première fois que je suis entrée, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une boutique qui fait beaucoup plus chaleureuse", lance-t-elle. Avec son conjoint, Thierry, ils tiennent ce commerce depuis 25 ans. Mais la retraite approche, et sans repreneur ils fermeront en fin d'année, une mauvaise nouvelle pour les clients. "La cuisine de supermarché, ce n'est pas pareil" ; "Si les commerces ferment les uns après les autres, pour les habitants de la région, c'est quand même très pénalisant", lancent des clients. Couscous, pintade aux pruneaux, rôtis ... les plats préparés de Thierry Gouix séduisent de nombreux clients. Le rayon traiteur pourrait encore être développé par le futur repreneur. L'annonce est en ligne depuis un mois sur le site SOS Villages et Valérie ne manque pas d'arguments pour vendre sa charcuterie. Alors avis aux amoureux de beaux paysages, le Cotentin devrait vous plaire. TF1 | Reportage A. Vieira, M. Lemesle