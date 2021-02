Une commune de la Drôme se mobilise pour trouver un médecin

Sainte-Jalle (Drôme) est un petit coin de paradis mais il pourrait perdre son charme. Fin mars, le docteur Vincent Le Berre va prendre une retraite bien méritée. Cependant, la commune ne lui trouve pas de remplaçant. Une catastrophe car le médecin le plus proche se trouve à près de 40 kilomètres aller-retour. Pourtant, le poste est passionnant. Le cabinet médical est moderne et fonctionnel. La patientèle est nombreuse et le médecin est même habilité à délivrer des médicaments. C'est toute une vallée qui a donc décidé de se mobiliser, soit huit communes pour environ 1 000 habitants. Pour ce faire, les maires ont déposé une annonce sur SOS Villages pour vanter la qualité de vie dans cette région des Baronnies. À Sainte-Jalle, l'espoir renaît peu à peu. Les habitants qui se sont déjà battus pour conserver leur commerce savent qu'ils vont trouver la perle rare. Au pied du Mont Ventoux, le compte à rebours a débuté et le village veut croire en sa chance.