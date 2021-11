SOS Villages : une commune des Côtes-d'Armor cherche un repreneur pour sa crêperie

Le bâtiment est encore en travaux mais dans quelques mois, Gilbert Le Vaillant, le maire, espère y voir s'implanter une crêperie-pizzeria. La fin du chantier est prévue en début 2022 pour un restaurant entièrement équipé avec un logement à l'étage. "L'idée c'est d'avoir un bar, avec la possibilité de faire du drive", explique le maire. Il ne manque plus que les locataires. A Quemper-Guézennec, ce sera l'unique restaurant de la commune. Alors, pour trouver la perle rare, les parfaits locataires, la mairie planche sur ce dossier depuis deux ans. La quarantaine de candidatures viennent tous de SOS Villages. La mairie prévoit une sélection en janvier pour une rencontre avec sept ou huit repreneurs potentiels. C'est la deuxième fois que Gilbert et ses adjoints font appel à SOS Villages. Dans le bourg, même son de cloche, les habitants attendent les nouveaux restaurateurs avec impatience. "Je trouve que c'est une bonne chose, en plus ça fait vivre le village"; "Plus il y a de commerces, mieux c'est", disent-ils.