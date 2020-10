SOS Villages : une cordonnerie cherche repreneur dans les Bouches-du-Rhône

Plus de 8 000 annonces sont disponibles sur le site de SOS Villages. Ce jeudi, celle d'un cordonnier qui cherche un repreneur à Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône) nous interpelle particulièrement. Il s'agit de Manuel Rivas qui tient son commerce de cordonnerie-maroquinerie depuis près de 42 ans mais qui souhaite changer de vie. Pour ce faire, il est prêt à former son successeur pendant trois mois afin de lui transmettre sa passion pour ce travail d'artisan. Ce commerce est une vraie caverne d'Alibaba avec une comptabilité à gérer quotidiennement. Par ailleurs, une formation en gestion d'entreprise pendant trois jours, délivrée par la Chambre de commerce, sera demandée au futur repreneur. Cette aptitude est requise car il faut avoir le sens de la vente et savoir se diversifier dans les produits ainsi que les prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.