Une crêperie du Haut-Rhin a trouvé un repreneur

Après plusieurs mois d'attente, Pascal Maillot a enfin trouvé la perle rare pour reprendre son établissement. Le compromis a été signé. L'été prochain, la crêperie du village aura une nouvelle patronne, Anaïs, motivée et un peu anxieuse. Elle est partagée en stress et impatience. Pour l'instant, elle n'a pas encore quitté son emploi actuel et préfère rester discrète. Mais elle pourra compter sur l'aide de Pascal. Il cède sa crêperie, mais l'épaulera en cuisine durant les premières semaines d'activité. Ceci afin d'aider Anaïs à trouver ses marques, mais aussi pour lui présenter ses fournisseurs. Pour Anthony, salarié de la crêperie depuis toujours, rien ne change. Il reste embauché et fidèle au poste. Dans le village de Sausheim (Haut-Rhin), les habitants sont soulagés. En dix ans d'activité, la crêperie s'est fait une réputation. On y vient un peu comme à la cantine. Avec la nouvelle patronne, la crêperie devrait continuer sur ses fondamentaux. Spécialités et bonne humeur restent au menu.