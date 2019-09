SOS Villages : une épicerie ambulante cherche un repreneur

Sur le site de SOS Villages, un couple d'octogénaires est à la recherche d'un repreneur. Il s'agit d'une épicerie ambulante qui sillonne les villages de la Marne. Thérèse et Serge gèrent ensemble trois camions et huit vendeuses. Autour de Saint-Memmie, les clients ne s'imaginent pas vivre sans ce commerce ambulant. D'ailleurs, ce couple n'envisage pas de partir à la retraite avant d'avoir trouvé un repreneur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.