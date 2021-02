SOS Villages : une épicerie ambulante cherche un repreneur dans le Tarn

Quand Jacques démarre sa journée, le jour vient à peine de se lever. Ce lundi matin, le brouillard enveloppe le paysage. Peu importe, depuis des années, il sillonne les routes du Nord du Tarn qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Edmond et Josiane sont des clients fidèles et Jacques connaît très bien leurs habitudes et leurs besoins. Mais maintenant, l'épicier ambulant souhaite prendre sa retraite. Il a donc mis en vente sur le site de SOS Villages tout le commerce : le camion, l'épicerie, mais aussi le café qui se trouve à Massals. En tout, le prix est à 220 000 euros. L'activité est rentable et conviendrait à un couple qui désire changer de vie. Et pourtant, les repreneurs ne se bousculent pas. Si Jacques trouve quelqu'un pour reprendre son affaire, il le suivra pendant un bout de temps pour lui montrer comment ça se passe.