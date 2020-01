SOS Villages : une épicerie-bar-restaurant reprise en Loire-Atlantique

Depuis le début de l'année 2019, une épicerie-bar-restaurant de Noyal-sur-Brutz (Loire-Atlantique) a été fermée. Il s'agit pourtant de l'unique commerce du village. Grâce à l'opération SOS Villages, elle a pu trouver un nouveau gérant. La municipalité a engagé 420 000 euros de travaux pour la mettre aux normes et au goût du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.