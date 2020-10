SOS Villages : une famille a repris la boulangerie de Levaré

Originaires de la banlieue parisienne, Christelle et Christophe Joly ont repris la boulangerie de Levaré en janvier dernier. Ils sont alors devenus respectivement patissière et boulanger. Grâce à l'opération SOS Villages, toute la famille s'est installée en Mayenne et a changé de vie. Et dix mois plus tard, les clients l'ont totalement adoptée et sont tous les jours au rendez-vous. Lucas Joly, leur fils, a également trouvé sa voie depuis qu'il vit à Levaré. Il veut aussi devenir boulanger. Aujourd'hui, leur boutique est la seule dans un rayon de neuf kilomètres. Cela fait d'ailleurs des années qu'il n'y a pas eu autant de monde devant celle-ci. La commune de 289 habitants a retrouvé sa vie. Les villageois restent d'ailleurs solidaires et les commerçants sont à la fois travailleurs et passionnés. Serait-ce cela le secret d'une reprise réussie ?