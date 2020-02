SOS Villages : une ferme bio à reprendre en Indre-et-Loire

"La retraite arrive", a énoncé Bernard Crahay. Il cherche alors un repreneur pour sa ferme bio à Monnaie (Indre-et-Loire). Sur place, il y a aussi une fromagerie. C'est son épouse, Guylène Crahay, qui est aux manettes. Le couple propose de vendre la ferme avec tout le matériel, le bétail, la fromagerie et la transformation, mais pas que. Il se propose également d'accompagner les nouveaux repreneurs pendant six mois minimum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.