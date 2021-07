SOS Villages : une maison de santé de Corrèze recherche un médecin

C'est un village dynamique avec de nombreux services : de la crèche à l'école et au collège, en passant par la poste, mais aussi tout le commerce nécessaire. La petite cité de Treignac, 1 300 habitants, dispose également depuis deux ans d'une maison de santé, composée de sept professionnels. Avec le départ à la retraite du Dr Yves Cissou, médecin généraliste, la commune cherche un remplaçant minimum. En effet, entre les deux Ehpad et plus d'un millier de patients, les journées sont bien remplies. Parmi les avantages, un loyer partagé entre les différents utilisateurs et un cadre de travail appréciable. De son côté, la commune se dit prête à accompagner l'arrivée du futur médecin et attend beaucoup de l'annonce passée sur le site de SOS Villages. Une installation d'autant plus indispensable pour que Treignac attire de nouveaux habitants. Une agence immobilière vend actuellement plusieurs biens par mois dans un rayon de 30 kilomètres. Les habitants n'attendent plus qu'une chose, accueillir leur nouveau médecin.