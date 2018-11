SOS Villages, une opération lancée en 1993

La disparition des commerces dans les campagnes ne date pas d'hier. Pour soutenir ces derniers, l'opération SOS Villages a été créée en 1993. A l'époque, on avait utilisé des minitels. Compte tenu de la difficulté des tâches, on avait abandonné l'opération. Mais on l'a ensuite relancée et avec Internet, tout est devenu plus simple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Françai