SOS Villages : une quincaillerie bazar à reprendre dans les Ardennes

Quincailler depuis 40 ans, Christian Mougin a décidé de prendre sa retraite en fin d'année 2018. Il cherche donc un repreneur pour sa boutique de proximité. Il s'agit d'une quincaillerie bazar qui se trouve à Maubert-Fontaine, dans les Ardennes. A part les outillages, on y trouve de tout ou presque : chaussettes, fleurs... Une véritable caverne d'Ali Baba ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.