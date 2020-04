SOS Villages : une reprise d'épicerie réussie en Bretagne

Malgré le confinement, le site de SOS Villages reste ouvert et compte à ce jour 7 449 annonces disponibles. Grâce à cette opération, une épicerie avait été reprise il y a un an à Lilia, un petit village du Finistère. Dans le contexte actuel, Corinne Labourel et Eric Pischedda font tout pour rendre plus doux le quotidien des habitants confinés. Dans leur magasin, les nouveaux propriétaires ont également mis en place des mesures barrières pour rassurer leurs clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.