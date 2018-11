SOS Villages : une salle de danse country à reprendre en Haute-Savoie

Le couple cultive la "western attitude" au milieu des montagnes de Haute-Savoie. Claudine et Franck sont des passionnés de danse country. Ils ont créé le "Cowboy Barn" il y a six ans. Un espace de danse de 150 mètres carrés et un restaurant d'une trentaine de couverts. Mais à 53 ans, Franck et Claudine ont un autre rêve, celui d'ouvrir un centre équestre. Le couple cherche donc un repreneur pour leur salle de danse country en Haute-Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.