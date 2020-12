"SOS villages", "Une semaine pour l’emploi", "Nos vacances en France"… les belles opérations du 13H

"Votre plus beau marché", "SOS Villages", "Une semaine pour l'emploi", "Coups de cœur de Noël"... avec la complicité de Dominique Lagrou-Sempère, Jean-Pierre Pernaut a lancé de nombreuses opérations spéciales. Avec celles-ci, ils ont essayé d'être au plus près des Français durant les fêtes comme durant les moments les plus durs. Parmi les plus emblématiques, il y a "SOS Villages" qui a permis de sauver de nombreux commerces. Ce vendredi, Dominique Lagrou-Sempère nous emmène donc dans les coulisses de ces opérations spéciales. Jean-Pierre Pernaut en caleçon et en t-shirt, avec un tuba, au Moulin Rouge... découvrez les souvenirs en photo de ces belles aventures. Et pour la dernière du journaliste, une jolie petite Normande répondant au doux nom de Marguerite a tenu à être présente.