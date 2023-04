Soudan : les Français évacués témoignent

Leur soulagement est à la mesure du danger qu'ils ont couru. Près de 200 Français accueillis par la ministre des Affaires étrangères s'estiment enfin en sécurité. La plupart disent avoir échappé de peu à la mort. Tous ont fui le Soudan et ses combats meurtriers. L'opération Sagittaire qui visait à évacuer les ressortissants français est un succès. À Roissy ce mercredi matin, des familles rongées par l'inquiétude s'enlacent enfin. Yasir, un Franco-soudanais, pensait ne pas réussir à rejoindre l'ambassade de France à Khartoum. Ces évacués laissent derrière eux une grande partie de leur vie, mais aussi une famille et des amis. Ils n'ont pas d'autres choix, même si pour certains expatriés, la frustration est immense. "Il y a beaucoup de gens qu'on connaît là-bas. Des connaissances et des partenaires qui eux sont en grande difficulté", rapporte un ressortissant. Un cessez-le-feu de 72 heures est en cours. Mais il n'est que partiellement respecté. Une cinquantaine de Français ont décidé de rester au Soudan. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Chevreton, M. Kouho