"Soul City", le nouvel album de Garou

Cinq ans après son dernier album, Garou est de retour avec "Soul City". Ce nouvel opus est composé de reprises de Stevie Wonder, Diana Ross ou encore de Marvin Gaye. C'est en fait le répertoire de ses débuts au Québec il y a 26 ans. Cela fera bientôt 22 ans que le public français a adopté Garou, notamment pour son rôle de Quasimodo dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris". L'artiste reviendra au pays en 2020 pour de nombreux concerts.