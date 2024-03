Soupçons de corruption : un maire sous l'emprise d'une voyante

Leur maire est-il corrompu, ou bien manipulé par une voyante, médium, et guérisseuse ? Ce vendredi matin, les habitants d'Agde s'interrogent. Leur maire Gilles d'Ettore a été mis en examen pour prise illégal d'intérêt et corruption. Il lui est reproché d'avoir utilisé de l'argent public pour favoriser l'une de ses amies, et embaucher plusieurs de ses proches. La bénéficiaire de ces hypothétiques largesses est Sophia M, une voyante. En utilisant une voix d'apparence masculine, elle se faisait passer pour un être surnaturel. Lors de sa garde à vue, la voyante a reconnu inciter ses clients à se soucier de son bien-être matériel. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur le financement de son mariage. Son avocat décrit une cliente prise dans des enjeux qui la dépassent. Au-dessus de son interphone, la voyante a laissé quelques mots à l'attention de ses clients. L'un de ses voisins avec qui elle était en conflit affirme avoir été menacé par le maire. L'avocat du maire rappelle que son client est avant tout victime dans cette affaire. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bacot, M. Belot