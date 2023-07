Fraude à l’Assurance maladie : 13 centres de santé déconventionnés par la Sécu

Des centres de santé épinglés par l'Assurance maladie vont être déconventionnés à compter du 21 août prochain. Ils sont soupçonnés de surfacturation et de surtraitement ainsi que de pratiques douteuses et peu déontologiques. Le préjudice, pour le contribuable, se chiffre en millions d'euros. Treize centres de santé appartenant au groupe Alliance Vision vont être déconventionnés à compter du 21 août prochain, a annoncé cette semaine l’Assurance Maladie. Ces établissements sont soupçonnés de surfacturation et de sur-traitement ainsi que de pratiques douteuses et peu déontologiques. Ce vendredi matin, le centre de l'Est parisien continuait toujours d’accueillir des patients. Dans un mois, jour pour jour, les actes pratiqués dans cet établissement de santé seront déconventionnés. Autrement dit, les patients ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. Pour la première fois, la décision concerne non pas un centre, mais tout le réseau en entier, soit treize centres au total, situés en région parisienne, à Amiens, au Havre, à Saint-Etienne ou encore à Antibes.