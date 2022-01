Soupçons de maltraitance : les Ehpad Orpea épinglés dans un livre

Les accusations sont lourdes. Dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes du groupe Orpea, numéro un mondial du secteur, les résidents seraient victimes d'un manque de soins et d'une maltraitance institutionnalisée. C'est ce qu'avance ce journaliste d'investigation. Dans son livre, il raconte notamment le rationnement des protections hygiéniques et de l'alimentation, dans un établissement où la chambre la moins chère est à 6 500 euros par mois. Selon l'enquête du journaliste, la direction est fautive dans sa stratégie de rentabilité à tout prix. Parmi les résidents, la comédienne Françoise Dorin. Deux mois et demi après son arrivée dans l'établissement en 2017, elle décède des suites d'une plaie profonde, survenue après être restée assise ou allongée trop longtemps. Jointe par téléphone, sa fille parle d'une dissimulation volontaire de l'état de santé de sa mère. Le groupe Orpea a immédiatement réagi dans un communiqué. Ce mardi matin devant la résidence, cet intervenant bénévole affiche son étonnement. Le groupe annonce être entré en contact avec ses avocats. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Christal, M. Debut