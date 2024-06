Soupe, fondue... l'hiver au menu !

Ce vendredi matin, sur le marché d'Orchies (Nord), il fait tellement mauvais que certains commerçants ne sont même pas venus. Tout le monde a ressorti les pulls, les doudounes, les parapluies. D'autres ont même rallumé le feu de cheminée. Laeticia vend des fruits et des légumes. Normalement, à cette saison, on mange des tomates pour faire la salade, des haricots verts... et pourtant, on va faire encore de la raclette. La seule qui a le sourire, c'est la vendeuse de poulet. Effectivement, la météo a une influence importante sur la consommation. "Les soupes, par exemple, qui ont connu la semaine dernière une croissance de leur vente de près de 30% à la grande distribution. Et puis des produits solaires, qui normalement commencent à se vendre à ce moment-là, à moins 45%, ou encore des glaces, à moins 25%", affirme Emily Mayer, experte de la consommation. Confirmation dans les rayons d’un supermarché, au rayon glace, il n'y a pas foule. Et les fromages, à manger chaud, ont beaucoup de succès. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Ragazzi, B. Agirbas