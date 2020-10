Soupe, poêlée, purée… la châtaigne se décline sur nos tables

A Thines (Ardèche), la châtaigne est le trésor de l'automne. Sucrée et dense, les Ardéchois la chérissent depuis mille ans. Chaque année, ils la retrouvent avec délice. Suspendus à leur terrasse, le dos courbé, ils saisissent ce cadeau de la nature. Un cadeau qu'il faudra toutefois travailler. Après trois années de maladie qui a contaminé les arbres, la récolte est enfin satisfaisante. Place donc au tri et à la transformation. En Ardèche, on ne manque jamais d'idées pour mettre la châtaigne à tous les repas. Là-bas, la madeleine d'antan avait le parfum du fruit. La châtaigne se cuisine toute l'année mais dans les montagnes ardéchoises, l'automne est bien la saison préférée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.