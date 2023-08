Sources d'eau chaude, le trésor des Antilles

Une eau cristalline et naturellement chauffée toute l'année. Le Bain de Thomas dans le sud de l'île de Basse-Terre est un site incontournable pour les touristes. Et quand l'eau est trop chaude, il suffit de se laisser rafraîchir par les vagues. Pour expliquer ce phénomène, il faut prendre de la hauteur. La Soufrière, 1 467 mètres d'altitude, est le plus haut sommet de l'archipel de Guadeloupe. Régulièrement, des fumerolles s'échappent du volcan à une température de 90 °C, témoignant d'une activité bouillonnante sous les roches. De l'eau chauffée au contact de cette pierre ruisselle et finit par refaire surface sous forme de source chaude. L'archipel de Guadeloupe en possède une dizaine, comme celle-ci, plus intimiste, au cœur de la forêt tropicale. Le Bain d'Amours est plébiscité pour ses vertus thérapeutiques. L'eau chaude de Guadeloupe est aussi utilisée pour remplir le bassin de la piscine municipale. L'eau est puisée dans une source riche en minéraux. Dans la plage de la bien nommée commune de Bouillante, l'eau peut atteindre une température de 90 °C. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, D. Lansade