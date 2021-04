Sourires et chocolats : les enfants chassent les œufs de Pâques

Ce lundi matin, les chasseurs à l’œil aiguisé se prénomment Lucas, Maeva et Melissa. Les experts vous le diront, les plus belles prises se méritent. Il faut parfois escalader ou ramper. Le trésor, lui, si tôt trouvé, si tôt avalé. La petite Maeva n'y résiste pas. Puis enfin, chacun se met à admirer le butin, mettre à profit ses compétences en calcul et goûter. "C'est un moment de partage aussi, parce qu'on va vouloir se les partager après, donc c'est agréable", a témoigné l'aînée. Cette année, on chasse dans le jardin des grands-parents. Pour ces derniers, c'est un cadeau qui, plus que d'ordinaire, se savoure. "Voir les petits-enfants, c'est du baume au cœur". Pour la deuxième génération, perpétuer la tradition et avoir les parents à ses côtés sont les ingrédients qui ont fait de ce lundi de Pâques une belle journée. D'ailleurs, elle sera encore agrémentée d'un moment de convivialité autour d'un gigot d'agneau bien mitonné.