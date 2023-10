Sous le charme des îles de Charente

Stéphane Bantwell est infirmier sur l'île de Charente, où il travaille quinze jours par mois. Il connaît tout le monde personnellement. Depuis le départ du seul médecin de l'île il y a un an, Stéphane et son collègue gèrent tous les problèmes de santé à tour de rôle. Avec le temps, ils sont aussi devenus confidents. Stéphane a su se faire une place sur ce petit bout de terre. Là, la vie semble parfois très éloignée du continent, mais certaines îles charentaises sont plus faciles d'accès. Au bout du chemin, l'île Madame n’a aucun habitant à l'année. On y trouve seulement quelques résidences secondaires et un commerce tenu par un couple. En plus du restaurant, ils font tout eux-mêmes : des huîtres, de l'élevage, de la production de sel. L'île Madame fait un kilomètre de long. D’ailleurs, nous avons trouvé encore plus petite : l'île de Nôle. Là, nous avons l'impression d'être des explorateurs en terre inconnue. D'autres connaissent déjà les secrets de cette île sauvage : un coucher de soleil qui vous transporte très loin de la Charente-Maritime. TF1 | Reportage Y. Chmabon, N. Forestier, C. Devaux