Sous le soleil exactement

Ce pourrait être une des plus belles vues au monde, cette touriste en est persuadée. Et à la palette des couleurs habituelles vient s'ajouter, cette semaine, celles des aloes en fleur. "C'est vrai qu'on a un ciel super bleu pendant l'hiver sur la Côte d'Azur. Et le contraste avec le jaune orangé nous annonce l'arrivée du printemps", explique Stéphane, responsable du jardin exotique d'Èze. Sur place, pas un nuage, cela fait beaucoup de biens à ces touristes alsaciens. "Cela nous change de chez nous où il pleut actuellement... C'est merveilleux, franchement", déclare l'un d'eux. Un peu plus bas dans le village : "c'est le paradis", avoue une touriste. Mais, pour atteindre le paradis, il faut monter 150 marches. La vue se mérite. "C'est absolument incroyable, ça fait un bien fou", disent les touristes. On peut profiter aussi du silence, pendant l'hiver, le nid d'aigle est très calme. TF1| Reportage A. Flieller, D. Guido